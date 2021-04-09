Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Mart kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) yattı mı?

Alınan karar kapsamında nisan ayında son defa yatırılacak olan kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, yattı mı? Soruları gündeme geldi. Kısa çalışma ödeneği her ay bir önceki aya ait kısa çalışma ödenekleri yatırılıyor. Vatandaşların T.C. kimlik numaralarına göre yatırılan kısa çalışma ödenekleri, 5 Nisan'dan itibaren ödenmeye başlandı.

T.C. kimlik numaralarının sonu en küçükten en büyüğe doğru yatırılan kısa çalışma ödeneklerinin mart ayının sonu itibarıyla son bulacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde verilen kısa çalışma ödeneklerinin mart ayı sonu itibarıyla son kez yatırılacağını açıklamıştı. Ancak nakdi ücret desteğinin 2 ay daha devam edeceği bilgisi paylaşılmıştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihlerini açıklayan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 Nisan'dan itibaren ödeneklerin hesaplara geçeceğini duyurmuştu.

Kısa çalışma ödenekleri, vatandaşın T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılıyor. T.C. kimlik numarası küçük olanlara ilk başta yatırılıyor.

Bakan Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyururken, kısa çalışma ödeneklerinin uzatılmasının söz konusu olmayacağını söyledi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan 2020'den beri verilen kısa çalışma ödeneklerinin mart ayının sonunda kaldırılacağını açıklamıştı.

Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yıkıcı etkilerini en aza indirgemek adına mart 2020 tarihinde açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketiyle birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu doğrultuda kısa çalışma uygulamasından faydalanma koşulları da kolaylaştırıldı.

Bu dönemde, kısa çalışma ödeneği işçi ve işverenin kurtarıcısı olurken, ödenekten faydalanma imkanı da dönem dönem uzatılarak bugüne kadar geldi.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3,7 milyon çalışana 2020 yılında 27 milyar lira, bu yılın ilk iki ayında ise 5 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira ödeme yapıldı.Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında etkin kullanılan kısa çalışma ödeneği, her ay başında ödenek almaya hak kazananların hesabına yatıyor.IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılıyor. Mart ayı kısa çalışma ödeneğinin 5 Nisan tarihinde ödenmeye başlayacak.