Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ocak ayı (KÇÖ) kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Sorusu çalışanlar tarafından merak ediliyor. KÇÖ ne zaman yatacak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından ödenen kısa çalışma ödeneği hakkında ne zaman açıklama yapacak? Ocak ayı (KÇÖ) kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? (KÇÖ) Ocak ayı kısa çalışma ödeneği için açıklama geldi mi? Salgın boyunca işçi ve işverenlerin ekonomik açıdan negatif etkilerini azaltmaya yönelik birçok farklı ödenek sağlanırken bu ödenek her ay başında gerçekleşiyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

"Ocak Ayına İlişkin Ödemeler28 Şubat 2021 Tarihinde Yapılacak" Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 28 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.

Kısa çalışma başvurularının e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabileceğini duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular için kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Ocak 2021 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

Bakan Selçuk açıklamasında daha önce ödenekten yararlanan işyerlerinin durumuna da değindi. 31 Aralık tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk; "Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" diye konuştu.

Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Buna bağlı olarak Kısa çalışma ödeneği de Asgari ücret ile birlikte arttı.

En düşük Kısa Çalışma Ödeneği: 2.146,50 TL

En yüksek Kısa Çalışma Ödeneği: 5.366 TL