Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitiyor, bitti mi?
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Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitiyor, bitti mi?

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitiyor, bitti mi?

Pandemi sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ için vatandaşlar "Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman bitiyor, bitti mi?" sorularına yanıt arıyor. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda kısa çalışma ödeneğinde sürenin uzatılmayacağını duyurmuştu.

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelmişti. Ödeneğin bu ay sona ereceğini ifade eden Erdoğan, "Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz." dedi. Bu açıklama ile beraber binlerce kişi "Kısa Çalışma Ödeneği bitti mi, ne zaman bitecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Buna göre Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart itibarıyla sona erecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Maaşın bir kısmını patron yerine İşsizlik Fonu'nun yatırdığı kısa çalışma ödeneği, işsizlikteki artışı frenleyen en büyük desteklerden biri olmasına rağmen 31 Mart 2021 tarihinde sona eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda kısa çalışma ödeneğinde sürenin uzatılmayacağını duyurmuştu.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

* Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık.

İBAN NUMARASI İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerini alıyor.

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.

Ramazan Eles
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