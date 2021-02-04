Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman yatacak? Şubat 2021 İşsizlik maaşı KÇÖ yatırıldı mı?

İşsizlik maaşının yatırılmasını bekleyen vatandaşlar Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman yatacak? sorusunun yanıtını arıyor. İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği Ocak ödemeleri ile ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin tarihlerini duyurdu. Şubat 2021 İşsizlik maaşı KÇÖ...

Koronavirüs sonrası hazırlanan ekonomik tedbirler kapsamında bir süredir kısa çalışma durumunda olan iş yerlerinde belirtilen çalışanlara aylık olarak KÇÖ ödemesi yapılıyor. Ödeme tarihleri her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanıyor. Peki, bu ayın ödemeleri hangi tarihte yapılacak? Kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman yatacak?

İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk'un açıklamasında yer alan bilgilere işsizlik maaşı da kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi 5 Şubat 2021 tarihinde yatırılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk yaptığı açıklamasında Ocak ayı KÇÖ ödemelerinin 5 Şubat 2021 Cuma günü hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ödemeler sistemde kayıtlı banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. Hesap numarası bulunmayanlar ise ödemelerini PTT aracılığıyla alabilecekler.

-Ücretsiz izin maaş desteği olarak ad bilinen nakdi ücret desteği ise 9 Şubat'ta hesaplara yatırılacak.

OCAK AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENDİ?

Vatandaşlar, Ocak ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair detaylı bir araştırma içerisinde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Ocak 2021 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.