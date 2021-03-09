Kış mevsiminde orman yangını paniğe neden oldu

Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, Honaz İlçesi, Kaklık Mahallesi, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 3 arazöz, 17 personel yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Orman ekipleri yaklaşık 2 saat soğutma çalışmalarını sürdürdü. 3 dekar alanın zarar gördüğü orman yangının çıkış sebebi ise henüz belirlemedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı