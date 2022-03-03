Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu?

Kış Lastiği Uygulaması ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2022 trafik cezalarının güncellenmesiyle birlikte trafikte kış lastiği takmamanın cezası da değişmiş oldu. Kış lastiği uygulamasının başlamasına az kalmışken araç sahipleri kış lastiği zorunluluğu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Kış lastiği ne zaman takılmalı? Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği takmamanın cezası nedir? Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? İşte detaylar haberimizde...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

MADDE 5 – (1) Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir. Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 TL ceza kesilecek.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU 2021?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. Ticari araçlar için ise zorunlu.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

HUSUSİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Yasada bulunan bilgiye göre uygulama "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunludur. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

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