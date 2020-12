Kış lastiği mesaisi başladı

Çetin kış şartlarının etkili olduğu Sivas'ta zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması ile lastikçilerde fazla mesai yaptı

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihi itibariyle başladı. Yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Lastikçiler can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini söyledi.

Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü zaman görevini yapmadığını belirten Lastik Ustası Ali Ünsal "1 Aralık itibariyle kış lastiği uygulamamız başladı. Mevcutta kullanmış olduğumuz yazlık lastiğimiz 7 derecenin altına düştüğü zaman görevini yapmıyor, görevini yapmadığı içinde karda, soğukta, kışta etkisi olmuyor. Kışlık lastiklerimizi taktığımız zaman ne oluyor fren mesafemizi daha alta indirmiş oluyoruz ve güvenli bir şekilde yolumuza gitmiş oluyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle kış lastiğimizi taktırıyoruz. Sivas'ın kış şartları ağır geçtiği için kış lastiğimiz takıyoruz 2 tane de değil 4 tane takıyoruz taktığımız lastiğinde kalite olduğuna dikkat ediyoruz. 1 Aralık itibariyle de uygulamalar başladı özellikle de ticari araçlar için cezası var. Arabamızın antifrizine, yağına, kışlık bakımına da kesinlikle baktırmamız lazım ve güvenli bir şekilde yola çıkmamız lazım. Sivas soğuk bir memleket 7 derecenin altına düştüğü zaman beklemeden lastiklerimizi taktırmamız gerekiyor, bazı vatandaşlarımız hala karın yağmasını bekliyor kesinlikle karın yağmasını beklemiyoruz kışlık lastiklerimizi arabamıza taktırıyoruz" şeklinde konuştu.

Kış lastiklerini taktıran Muhittin Ayvaz "Sivas malum soğuk bir memleket bu yüzden araçlarda kış lastiği önemli. Ben 20 senedir araç kullanıyorum her kış 1 Aralıktan itibaren kışlık lastiklerimi taktırıyorum. Bazı vatandaşlar araçların sadece çekerine göre öne veya arkaya iki tane taktırıyor bu yanlış, araçta frenleme esnasında veya da seyir esnasında nu farklı durumlara sebebiyet verebiliyor, bu yüzden tavsiyem kış lastiklerini 4 tekere de taktırmaları" dedi.

Can ve mal güvenliği için kış lastiklerimizi taktırmamız gerektiğini söyleyen Erol Çavdar "Trabzon'dan Sivas'a gelmiştim kar bastırdı, bugünde kar lastikleriniz takma mecburiyeti var. Hem kendi can güvenliğimiz için hem de mal güvenliğimiz için karşımızdaki sürücü arkadaşlarında can güvenliği için lastiklerimizi değiştirmeliyiz" dedi.

