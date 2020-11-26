Kış bahçesi nasıl yapılır? 26 Kasım Masterchef yemekleri! Danilo Şef'in tabağı kış bahçesi tarifi, malzemeleri, püf noktası
Danilo şefin imza tabağı Kış Bahçesi, MasterChef Türkiye'de bu akşam bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan istenen yemek oldu. Peki, Kış bahçesi nasıl yapılır? İşte Danilo şefin özel anlatımıyla 26 Kasım MasterChef 2020 Kış Bahçesi tarifi, püf noktası ve gerekli malzemeleri…
Ekranların sevilen yemek yarışmasında bu akşamın bireysel dokunulmazlık oyunu yemeği Danilo şefin imza tabağı Kış Bahçesi oldu. Oyun öncesinde Danilo şef, yarışmacılara yemeğin püf noktalarını, Kış Bahçesi tarifini detaylı bir şekilde anlattı. Evlerinde bu özel tarifi denemek isteyen MasterChef 2020 izleyicileri için Danilo Zanna şefin videolu anlatımı ile birlikte Kış Bahçesi tarifi haberimizde.
KIŞ BAHÇESİ TARİFİ MALZEMELERİ
PANCARLI HUMUS
Haşlanmış nohut 100 gr
Haşlanmış pancar 20 gr
Tahin 10 gr
Sarımsak ½ diş
Kimyon 6 gr
Tuz 4 gr
Karabiber 2 gr
Limon suyu çeyrek limon
DEKOR OLARAK: NAR TANESI
Sarımsaklı krema sos
Sarımsak 20 gr
Tereyağı 30 gr
Sut 500 gr
Un 40 gr
Krema 20 gr
Tuz
Safran yağı
Zeytinyağı 20 gr
Safran 2 gr
Steak karnabahar:
Karnabahar 200 gr
Çubuk vanilin 1 adet
Tuz
Karabiber
YESIL SEBZE TOZU:
Ispanak ¼ demet
Maydanoz
Pop amarant
Amarant
KIŞ BAHÇESİ NASIL YAPILIR?
HUMUS: Öncelikle yapmanız gereken klasik bir humus yapmak ve içine haşlanmış pancarları ekleyip pürüzsüz daha sıvı humus elde etmek.
SARIMSAK SOS: Sarımsak sos için sarımsakları soyun doğrayın ilik süt ekleyip 2 dakika ikişer dakika arayla 4 sefer sütü değiştirip sarımsağın acılığı alın.
Tereyağı, un, sütte bekleyen sarımsağı ilave edip, krema ekleyip beşemal gibi pişirin, robotto çekin sahlep kıvamı verip lezzetlendirin.
KARNIBAHAR: karnabaharı 200 gr 3 cm dilimleyin vakum poşetine koyup vanilya çubuk zeytinyağı tuz biber ekleyip vakum 90c8 dakika pişirin ve 4 dakika ızgara yapın.
DEKORLAR;
( 1) Safranı suda rengini acın ve zeytinyağıyla bağlayın.
( 2)Ispanak ve maydanozu blanch edip 65 c fırında 15 dakika kurutun ve çekin eleyin.
( 3)Amarantları kızgın tavaya bir tutam serpin 2 saniye sonra mısır gibi patlayacaktır
(4) Patlattığınız amarantları bir tabağa alıp tuz biber ekleyip lezzetlendirin…