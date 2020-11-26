Kış bahçesi nasıl yapılır? 26 Kasım Masterchef yemekleri! Danilo Şef'in tabağı kış bahçesi tarifi, malzemeleri, püf noktası
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Kış bahçesi nasıl yapılır? 26 Kasım Masterchef yemekleri! Danilo Şef'in tabağı kış bahçesi tarifi, malzemeleri, püf noktası

26.11.2020 23:30 | Son Güncelleme: 26.11.2020 23:34
Kış bahçesi nasıl yapılır? 26 Kasım Masterchef yemekleri! Danilo Şef'in tabağı kış bahçesi tarifi, malzemeleri, püf noktası

Danilo şefin imza tabağı Kış Bahçesi, MasterChef Türkiye'de bu akşam bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan istenen yemek oldu. Peki, Kış bahçesi nasıl yapılır? İşte Danilo şefin özel anlatımıyla 26 Kasım MasterChef 2020 Kış Bahçesi tarifi, püf noktası ve gerekli malzemeleri…

Ekranların sevilen yemek yarışmasında bu akşamın bireysel dokunulmazlık oyunu yemeği Danilo şefin imza tabağı Kış Bahçesi oldu. Oyun öncesinde Danilo şef, yarışmacılara yemeğin püf noktalarını, Kış Bahçesi tarifini detaylı bir şekilde anlattı. Evlerinde bu özel tarifi denemek isteyen MasterChef 2020 izleyicileri için Danilo Zanna şefin videolu anlatımı ile birlikte Kış Bahçesi tarifi haberimizde.

KIŞ BAHÇESİ TARİFİ MALZEMELERİ

PANCARLI HUMUS

Haşlanmış nohut 100 gr

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Haşlanmış pancar 20 gr

Tahin 10 gr

Sarımsak ½ diş

Kimyon 6 gr

Tuz 4 gr

Karabiber 2 gr

Limon suyu çeyrek limon

DEKOR OLARAK: NAR TANESI

Sarımsaklı krema sos

Sarımsak 20 gr

Tereyağı 30 gr

Sut 500 gr

Un 40 gr

Krema 20 gr

Tuz

Safran yağı

Zeytinyağı 20 gr

Safran 2 gr

Steak karnabahar:

Karnabahar 200 gr

Çubuk vanilin 1 adet

Tuz

Karabiber

YESIL SEBZE TOZU:

Ispanak ¼ demet

Maydanoz

Pop amarant

Amarant

Kış bahçesi nasıl yapılır? 26 Kasım Masterchef yemekleri! Danilo Şef'in tabağı kış bahçesi tarifi, malzemeleri, püf noktası

KIŞ BAHÇESİ NASIL YAPILIR?

HUMUS: Öncelikle yapmanız gereken klasik bir humus yapmak ve içine haşlanmış pancarları ekleyip pürüzsüz daha sıvı humus elde etmek.

SARIMSAK SOS: Sarımsak sos için sarımsakları soyun doğrayın ilik süt ekleyip 2 dakika ikişer dakika arayla 4 sefer sütü değiştirip sarımsağın acılığı alın.

Tereyağı, un, sütte bekleyen sarımsağı ilave edip, krema ekleyip beşemal gibi pişirin, robotto çekin sahlep kıvamı verip lezzetlendirin.

KARNIBAHAR: karnabaharı 200 gr 3 cm dilimleyin vakum poşetine koyup vanilya çubuk zeytinyağı tuz biber ekleyip vakum 90c8 dakika pişirin ve 4 dakika ızgara yapın.

DEKORLAR;

( 1) Safranı suda rengini acın ve zeytinyağıyla bağlayın.

( 2)Ispanak ve maydanozu blanch edip 65 c fırında 15 dakika kurutun ve çekin eleyin.

( 3)Amarantları kızgın tavaya bir tutam serpin 2 saniye sonra mısır gibi patlayacaktır

(4) Patlattığınız amarantları bir tabağa alıp tuz biber ekleyip lezzetlendirin…

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