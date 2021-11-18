Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Soğan kebabı

GAZİANTEP (İHA) - Gastronomi şehri Gaziantep'in eşsiz lezzetlerinden biri olan soğan kebabı; lezzetinin yanı sıra kış aylarında gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklığı güçlendirdiği için de vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye başladı.

Gastronomi şehri Gaziantep'in önemli lezzetlerinden biri olan soğan kebabı, kış aylarında tercih edilen yemekler arasında yer alıyor. Özellikle pandemi döneminde gribin ve nezlenin doğal ilacı olarak bilinen soğan kebabı, havaların soğumaya başlamasıyla beraber kentteki kebapçılarda pişirilmeye başlandı. İçerisinde bulundurduğu soğanıyla, baharatlarıyla, kuzu etiyle, nar pekmeziyle adeta şifa deposu olan soğan kebabı gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazandırdığı için kış aylarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Soğan kebabının yapılışı hakkında bilgi veren Mutfak Sanatları Merkezi Mutfak Şefi Cuma Kaplan, soğan kebabının yoğun ilgi gördüğünü de belirterek, "Gaziantepliler, mangalı gördüğü gibi hemen kebap yapası gelir. Soğan kebabımızda mevsimsel olarak yaptığımız doğal antibiyotiktir. Soğan kebabının 2 tür yapımı vardır. Birincisi; soğan kebabını mangalda pişirdikten sonra tepsiye alıyoruz. Daha sonra tepsideyken üzerine sos katıyoruz ve kendi buharında pişirip demlendiriyoruz. İkinci yapımı ise yine şişe dizermiş gibi eti ve soğanı tepsiye diziyoruz. Dizdikten sonra sosunu ekliyoruz ve Gazianteplilerin yaptığı gibi mahallelerde bulunan taş fırınlarda pişiriyoruz ya da isteyenler evlerindeki fırınlarda da pişirebilir. İsteyen herkes kolaylıkla yapabilir. Soğan kebabı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Soğan kebabı yaparken soğanlar çok ufak ve büyük olmayacak. Kebabımız, kebaplık soğan dediğimiz mor soğanla yapılması gerekiyor. Kış aylarına girmemizin ardından talepler gelmeye başladı. Daha biz menümüze dahil etmeden müşterilerimiz soğan kebabını bizden talep etmeye başladı. Mutfak ve Sanatı Merkezine gelen müşterilerimiz bilir mevsimsel olarak menülerimizi düzenleriz. Zaten menümüze kattığımız yemekler çokça talep ediliyor. Ancak soğan kebabımız daha menüde olmamasına rağmen çokça talep görüyor" dedi.

"SOĞAN KEBABIMIZ DOĞAL ANTİBİYOTİKTİR"

Soğan kebabının antibiyotik özelliğinin olduğunu ifade eden Kaplan, kebabının sonbahar ve kış aylarında yapıldığını da sözlerine ekleyerek, "Gaziantep'imizde yemek kültürümüzün yanı sıra kebap kültürümüzde çok fazla var. Nasıl bazı yemeklerin mevsimi olursa kebapların da mevsimi oluyor. Örneğin; patlıcan kebabı yaz aylarında yapılır. Sonbahar ve kış aylarında da soğan kebabını tüketiyoruz. Doğal antibiyotik olan soğan kebabımız Gaziantep'te yapılan kebaplardan birisidir. Bu kebap bizim için çok önemli çünkü içerisinde bulundurduğu bizim doğal antibiyotik dediğimiz soğanıyla, baharatlarıyla, kuzu etiyle, nar pekmeziyle, limonuyla adeta bir şifa deposu. Çok güzel bir kebap" diye konuştu.

(Ahmet Demir - Lider Olgun/İHA)