Kış Ayı Hamileliklerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uzmanlar, hamilelik süreci kış aylarına denk gelen anne adaylarının, bulaşıcı hastalık riski ile daha çok karşı karşıya kaldığını belirtti ve uyarılarda bulundu. Özel Deva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Op. Dr. Sezen Akıncı, hamilelik döneminde bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bazı önlemler alınması gerektiğini belirterek, hastalıklardan korunmak ve sağlıklı bir hamilelik ile doğum süreci geçirmek için bağışıklık sisteminin büyük önem taşıdığını ifade etti. Op. Dr. Sezen Akıncı, anne adaylarının kış sezonunu rahat geçirebilmesi için önerilerde de bulunarak, kış aylarında yeşil yapraklı sebzeler tüketilmesini istedi. Akıncı, "Kış aylarında dengeli beslenme metabolizmayı güçlendirmek açısından çok önemli. Bu nedenle gün içinde her besin grubundan yeterli miktarda alınmalı. Besinlerden gerekli karbonhidrat, yağ, vitamin, protein ve minerallerin sağlanması gerekiyor. Hamileliği kış aylarına denk gelen anne adayları şanslı da sayılabilir. Çünkü pırasa, ıspanak, kereviz, lahana ve karnabahar gibi demir zengini yeşil yapraklı, lifli sebzeleri döneminde tüketmeleri mümkün" dedi.



"KİRLİ HAVA BEBEĞE ZARAR VERİR"



Akıncı, kirli havanın bebeğe zarar verdiğini de belirterek, gribal enfeksiyonların arttığı kış aylarında, soğuk hava ve kapalı mekanlar da hastalığa davetiye çıkardığını ifade etti. Sezen Akıncı, "Havalandırması yetersiz kapalı alanlar ve kalabalık ortamlar hem bulaşıcı hastalıkların daha kolay yayılmasına zemin hazırlayabilir hem de hava kirliliği yaratması açısından bebeğe zarar verebilir. Evlerin de sık sık havalandırılması gerekir. Yine evlerde kaloriferlerin kuruttuğu havanın nemlendirilmesi için tedbirler alınması faydalı olacaktır. Ayrıca anne adayları sigara içilen ortamlardan kesinlikle uzak durulmalıdır" şeklinde konuştu.



"ÇATLAYAN CİLT, ENFEKSİYONLARA YOL AÇABİLİR"



Akıncı, soğuk havaların hamilelerde cilt çatlamaları ve enfeksiyonlara yol açabileceğini de belirterek, "Hamilelik süresince cilt, daha hassas olduğu için daha çok bakıma ihtiyaç duyar. Soğuk havalarda yüz ve eller başta olmak üzere, cilt kuruyup çatlar ve bu çatlaklar da enfeksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle, el ve yüz yıkamada soğuk su yerine, ılık su tercih edilmeli ve bol nemlendirici kullanılmalıdır. Her gün nemlendirici sürmeye özen gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.



"YÜNLÜ VE PAMUKLU KIYAFETLER GİYİN"



Op. Dr. Akıncı, kışın hamilelerin kıyafet seçimleri ile ilgili de tavsiyelerde bulunarak, "Kışın soğuk havadan korunmak için yünlü ve pamuklu, hava alan, yumuşak kıyafetler tercih edin. Kat kat giyinerek aşırı terlemeyi önleyin. Anne adaylarının dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise ayakkabı seçimidir. Kar ve buz gibi zeminlerde kaymayacak ve ayağı sıcak tutacak ayakkabılar tercih edilmeli. Öte yandan soğuk havalarda cildin kuruyup çatlamamasına da özen gösterilmeli" dedi..



"HER GÜN 1 SAAT AÇIK HAVADA YÜRÜYÜN"



Akıncı, anne adaylarına kışın yürüyüşü de ihmal etmemesi gerektiğini anlatarak, "Anne adayları soğuk havayı bahane ederek kendisini eve kapatmamalıdır. Havanın soğumasıyla sürekli evin içinde hareketsiz kalmak kilo artışı ve dolaşım problemlerine neden olabilir. Kış aylarında güneşten daha az yararlanmakla birlikte, her gün bir saat açık hava yürüyüşü hem bedensel hem de psikolojik olarak anne adaylarının kendilerini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır" diye konuştu.



