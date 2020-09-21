Kirve ne demek? Kirve nedir? Kirve ne anlama gelir? Kirvenin ne anlamı vardır? Kirvenin sözlük anlamı nedir?
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Kirve ne demek? Kirve nedir? Kirve ne anlama gelir? Kirvenin ne anlamı vardır? Kirvenin sözlük anlamı nedir?

Kirve kelimesi ülkemizde oldukça sık kullanılan, birçok alanda sözü geçen bir kelimedir. Bu kelime genelde akrabalık ilişkilerinde, düğün sünnet gibi merasimlerde gündeme gelir. Bilen insanların çokça kullandığı ama bilmeyenlerin ise şaşırdığı ve meraklandığı ilginç bir söz öbeği olarak karşımıza çıkıyor kirve.

Kirve ne demek? Kirve nedir? Kirve ne anlama gelir? Kirvenin ne anlamı vardır? Kirvenin sözlük anlamı nedir?
21.09.2020 10:51 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:12

Özellikle sünnet törenlerinde bir baba gibi oldukça ciddi sorumluluklar üstlenen ve birçok şeyden sorumlu ola kirvenin tam anlamı genelde merak konusudur. Türkiye'nin Doğu bölgelerini kapsayan türkülerde de sıklıkla kirve kelimesine yer verilmektedir. Bu, kelime kullanıldığında bir dostlukta gündeme gelir. Peki, kirve tam olarak ne demektir ve ne anlama gelir?

Kirve ne demek? Kirve nedir? Kirve ne anlama gelir? Kirvenin ne anlamı vardır? Kirvenin sözlük anlamı nedir?

KİRVE NE DEMEK?

Kirve sünnet düğünü olan ailenin yakınına verilen isimdir. Bu kişi genelde babanın en yakın arkadaşı ya da en çok sorumluluk almış kimsedir. Kirve bazı yörelerde sünnet masraflarına da ortak olur. Çünkü kan bağı olmasa da gönül bağı vardır. Sünnet olacak çocuğa yakın davranır ona destek olur oyalar ve dikkatini dağıtır.

Kirve ne demek? Kirve nedir? Kirve ne anlama gelir? Kirvenin ne anlamı vardır? Kirvenin sözlük anlamı nedir?

KİRVE NEDİR?

Kirve hem yöresel, halk dili anlamında hem de resmi kaynaklarda; sünnet merasimi sırasında aileye maddi manevi destek çıkan kimse anlamını taşır.Bazı kaynaklarda ise kirve bir hitap şekli olarak da karşımıza çıkar. Örneğin kişi, saygı duyulan sevilen ve oldukça yakın görülen biriyse bu kişiye kirvem şeklinde hitap edildiği çokça görülür.

Kirve ne demek? Kirve nedir? Kirve ne anlama gelir? Kirvenin ne anlamı vardır? Kirvenin sözlük anlamı nedir?
kirve

KİRVENİN TDK ANLAMI?

Günlük haytata çok sık duyduğumuz bu kelime için TDK şöyle bir anlam çıkarmıştır.'' Sünnet olan çocuğun bütün masraflarını üstlendikten sonra sünnet sırasında çocuğu kucağına alarak elini, kolunu tutan ve bütün hayatı boyunca çocuk üzerinde babasına yakın hak taşıyan kimse.''

Kaynak: Haberler.com / Seo Editör

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