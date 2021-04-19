Kırşehirli çiftçi, 70 dekarlık arazisine traktörle Türk bayrağı çizdi

KIRŞEHİR'de çiftçi Ahmet Çağlar, 70 dekarlık arazisine traktörüyle Türk bayrağı çizdi.

KIRŞEHİR'de çiftçi Ahmet Çağlar, 70 dekarlık arazisine traktörüyle Türk bayrağı çizdi.

Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Ulupınar köyünde oturan çiftçi Ahmet Çağlar, 70 dekarlık boş arazisine Türk bayrağına olan sevgisini yansıtmaya karar verdi. Çağlar, traktörünün arkasına taktığı kazayağı pullukla Türk bayrağını çizmeye başladı. Çağlar, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla Türk bayrağını çizdi. Çağlar'ın çalışması, sağlık memuru oğlu Eren Çağlar tarafından drone ile görüntülendi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü, beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR