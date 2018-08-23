Kırşehir Valiliği'nden Şehit Mezarı Açıklaması

Kırşehir Valiliği, haziran ayında toprağa verilen şehidinin mezarının devlet tarafından yaptırılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 03 Haziran 2018 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerin saldırısında şehit düşen er Süleyman Sevim'in cenazesinin ailesinin talebi üzerine doğum yeri olan Kırşehir merkeze bağlı Dedeli köyündeki mezarlıkta törenle defnedildiği hatırlatıldı.

Bazı basın yayın organlarında Sevim'in defin işleminin üzerinden 2,5 ay geçmesine rağmen devlet tarafından yapılması gereken mezarının hala yapılmadığı yönünde haberlerin yer aldığı anımsatılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bilindiği üzere kabirlerin üzerine konulan toprakta belli bir süre çöküntü yaşanmaktadır. Yapılacak kaidenin çökmesi ve çatlamasını önlemek amacıyla kaideler belli bir süre (en az 6 ay) beklendikten sonra yapılmaktadır. Devletimizce yapılacak mezarların yapım süreci ile ilgili tüm şehit ailelerimiz bilgilendirilmektedir.

Haberde adı geçen şehidimiz Süleyman Sevim'in ailesi de bu konuda bilgi sahibidir. Devletimiz her zaman şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmıştır, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Bu haberin bilgi eksikliğinden kaynaklandığı ya da maksatlı olarak yayınlandığı ve gerçeği yansıtmadığı kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."