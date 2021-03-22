Kırşehir Türk Ocaklarında Başkan Doğan güven tazeledi
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Kırşehir Türk Ocaklarında Başkan Doğan güven tazeledi

22.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:28
Kırşehir Türk Ocaklarında Başkan Doğan güven tazeledi

Türk Ocakları Kırşehir Şube Başkanı Süleyman Doğan, tek liste ile gidilen seçimde güven tazeledi.

Türk Ocakları Kırşehir Şube Başkanı Süleyman Doğan, tek liste ile gidilen seçimde güven tazeledi.

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Aşık Sait Konferans Salonu'nda Doğan'ın tek aday olduğu olağan genel kurul toplantısına 235 üyeden 138'i katıldı. Divan Başkanlığını Mehmet Gündüz'ün yaptığı genel kurulda, yönetim faaliyet ve denetleme raporları oylamaya sunularak kabul edildi. Genel kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alan Doğan yaptığı konuşmada; büyük bir aile olarak birlik beraberlik içerisinde faaliyetler gerçekleştirdiklerini ve şehirde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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