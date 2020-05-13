Kırşehir TSO'da haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu olağan haftalık toplantısı yapıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu olağan haftalık toplantısı yapıldı.

Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı toplantıya TSO Başkanı Mustafa Yılmaz başkanlık etti. 5 üyenin askıdan çıkarılarak faal olduğu toplantı da 8 yeni üye de kayıt yaptırdı. Akreditasyon sistemi kapsamında üyeler ve ticari faaliyette bulunan kişiler, işlem yaptırdıkları birimleri değerlendi. Mini Anket Ölçüm Formunda ise TSO hizmet memnuniyet oranı yüzde 96.9 olarak ölçüldü. Nisan ayı içerisinde üyelerine 185 belge veren TSO 100 tane üyesi de Nisan ayı içerisinde hizmet alımı yaptı.

Öte yandan, TOBB İç Anadolu Bölge Toplantısına katılan Başkan Mustafa Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya da telekonferans yolu ile katılıp bilgilendirme yaptı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA