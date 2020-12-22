Kırşehir'in yöresel ürünleri yeni açılan tesiste hizmete sunulacak

Kırşehir'in ceviz, pekmez, köftür gibi yöresel ürünlerin satılacağı dinlenme tesisi hizmete girdi.

Kırşehirli olan AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan'ın Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki Kırşehir Kındam Kavşağı'nda açtığı tesiste ulusal bir köfte markasıyla kuruyemiş şirketi faaliyete başladı.

Turan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, günde yaklaşık 15 bin aracın geçtiği ve 18 ili batıya bağlayan Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümünü daha iyi bir şekilde değerlendirmek için dinlenme tesisini hizmete açtıklarını ifade etti.

Tesiste ulusal bir köfte markası, Kırşehir'in pekmez, ceviz, köftür gibi yöresel ürünlerinin satılacağı kuruyemiş firması ve oto yıkama merkezinin hizmet vermeye başladığını belirten Turan, yaklaşık 40 kişinin istihdam edildiğini, yeni açılacak iş yerleriyle çalışan sayısının 150'ye kadar çıkacağını aktardı.

Açılan tesiste yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışına önem vereceklerini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bizim burada önceliğimiz Kırşehir'in ürünlerini pazarlamak. Kaman cevizimiz meşhur. Badem ile ilgili şehrimizde girişimlerimiz var. Benim özellikle üzerinde durduğum Kırşehir pekmezi. Bununla ilgili olarak çeşitli yerlerle görüşmeler yaptım. Sadece Kırşehir'de değil internet üzerinden Türkiye genelinde şehrimizin ürünlerini pazarlamayı planlıyoruz. Kırşehir'in pekmezini Türkiye genelinde duyurmak istiyorum. Esnaf odalarımız ve diğer oda başkanlarımızla da görüştük. Köylerde üretilen Kırşehir pekmezini yapanlarla her zaman görüşmeye hazırız. Köylerden arkadaşlar geldiler, görüştük. Tonlarca pekmez alacağız, bunun garantisini de vereceğiz. Kırşehir'e gelen bir misafir giderken Kırşehir pekmezini, köftürünü, cevizini almadan gitmesin istiyoruz."

Turan, tesisteki kuruyemiş firmasının bir şubesini de Ankara'da açmayı planladıklarını, Kırşehir'in yöresel ürünlerinin burada da satılacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner