Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, ilçelerdeki çalışmaları inceledi
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Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, ilçelerdeki çalışmaları inceledi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kısa süre önce atanan Numan Nafiz Şahin, ilçelerde devam eden kursları ve çalışmaları yerinde inceledi.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, ilçelerdeki çalışmaları inceledi
30.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:40

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kısa süre önce atanan Numan Nafiz Şahin, ilçelerde devam eden kursları ve çalışmaları yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, ilk olarak Mucur'daki İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi ile Elvin Buğra Aslan Yurdunu ziyaret etti.

Gençlik Merkezinde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyularak devam eden müzik kursunu izleyen Şahin, Elvin Buğra Aslan Yurdunda çalışma ve dinlenme odalarını inceleyerek, yapılması gereken düzenlemeleri anlattı.

Kaman'da ise İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezini denetleyen Şahin, Ahi Evran Gençlik Kampına geçerek, öğrencilerin kamp programındaki etkinliklerine eşlik etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı yerleşkesi içerisinde açılan "Genç Ofisi" de inceleyen Şahin, üniversite gençlerinin yapacakları faaliyetler, programlar ve etkinlikleri öğrendi.

Ziyaretleri sırasında ilçe müdürlerinden bilgi alan Şahin, gençlerin serbest zamanlarında ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlenmesi için bir dizi program hazırladıklarını aktardı.

Şahin, "Gençlik merkezlerimiz bu program ve etkinlikler ile gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlayabilecekleri, zararlı alışkanlıklardan korunabilecekleri çalışmaları hedeflemektedir. Kurs, seminer ve girişimcilik programları düzenleyerek, onların sevgi, saygı, hoşgörü değerleri kalıcı olarak benimsemeleri de amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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