Kırşehir'e Avrupa Standartlarında Et Entegre Servisi

Kırşehir'de, Avrupa standartlarında yapılan et entegre tesisi açıldı.



Özbağ beldesindeki Nidanur Et Entegre Tesisinin açılış töreninde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, Türkiye'nin kalkınmasında tarım ve hayvancılık sektörünün çok aktif rol alması gerektiğini ifade ederek, bu tesisin hem Kırşehir'e hem de ülkeye büyük katkısı olacağını söyledi.



Tunç, "Gıdasını üretemeyen milletler, gerçek anlamda bağımsız olamazlar, dolayısıyla gıda stratejik bir alandır. Mutlaka gıdada yeterliliğimizi sağlamamız gerekiyor. Bunun için Bakanlığımız ve üreticiler gece gündüz çalışıyoruz. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayımızı, hayvan varlığımızı artırmak isiyoruz. Küçükbaşta kişi başı 1 hayvan düşecek sayıya ulaşmamız gerekiyor. Küçükbaş 80 milyona çıkmalıdır."dedi.



İşletme sahibi Rasim Kahraman da, "Ülkemizin kalkınması için bu şekilde yatırımlar gereklidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep tayyip Erdoğan bizlere 'işçi alın çalıştırın, ülkemizi geliştirin' diyor. Ülkemizin üretimine, gelişimine katkı sağlamak için böyle bir tesisi hayata geçirmeyi arzu ettik." diye konuştu.



Kırşehir'de yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına katkı sağlaması planlanan Nidanur Et Kombinesi'nde 100'den fazla personel çalıştırılması hedefleniyor.



Yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik alanda faaliyet gösterecek olan Avrupa standartlarındaki tesis 300 adet büyükbaş ve 450 adet küçükbaş olmak üzere günde toplam 750 hayvan kesim kapasitesine sahip.



Açılışa, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile çok sayıda besici katıldı.