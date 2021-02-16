Kırşehir'de yüzyüze eğitime kar engeli

KIRŞEHİR'de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze öğretim yapan Kırşehir il genelindeki tüm okullarımızda (Destekleme Yetiştirme Kursları da dahil) 16 Şubat 2021 tarihinde 1 gün eğitime arar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR