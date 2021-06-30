Kırşehir'de yaban hayvanlarının su ihtiyacı için dağlardaki atıl çeşmeler onarıldı

Kırşehir'de, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması amacıyla dağlarda atıl halde olan 4 çeşme onarılarak kullanılabilir hale getirildi.

Kırşehir'de, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması amacıyla dağlarda atıl halde olan 4 çeşme onarılarak kullanılabilir hale getirildi.

Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hasan Tezer, AA muhabirine, yaz aylarında kırsal alanda yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yapılan araştırmada Kervansaray Dağları ve Kırşehir Tabiat Parkı alanında atıl çeşmelerin bulunduğunun tespit edildiğini belirten Tezer, kurum imkanları doğrultusunda oluşturulan ekiplerle onarım çalışması gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Su akmayan çeşmelerin tamirat ve tadilatla kullanılabilir hale getirildiğini vurgulayan Tezer, şunları kaydetti:

"Çok önceleri aktif olan ancak son yıllarda akmayan çeşmelerin envanteri yapıldı. Çeşmelerin su yollarında göçükler tespit edildi. Kervansaray Dağları ve Aşıkpaşa Tabiat Parkı alanındaki 4 çeşme kullanılabilir duruma geldi. Müdüründen şefine, işçisinden şoförüne el birliğiyle mutlu sona ulaşıldı. Her şey sürdürülebilir bir yaban hayatı için."

Tezer, dağlarda atıl durumda olan çeşmelerin tespit edilerek tamiri için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız