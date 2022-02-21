Kırşehir'de "Uzman Eller Projesi" tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Uzman Eller Projesi", Kırşehir'de geleceğin ziraat mühendislerine tanıtıldı.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje tanıtım toplantısı İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Seçen, proje ile tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri gibi alanlarda girişimciliğin desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hatice Bulut da "Uzman Eller Projesi" ile ilgili sunum yaparak, yürütülecek faaliyetleri anlattı.

Toplantıya, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kan, öğretim üyeleri Doç. Dr Arzu Kan, Dr. Öğr Üyesi Aslı Akıllı, şube müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.