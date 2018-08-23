Kırşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Avni Yüksel idaresindeki 34 RC 5985 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale karayolu Çuğun köyü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen İbrahim Özcan kontrolündeki 34 JG 0187 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobillerin sürücüleri yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kırşehir ve Akpınar ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sırasında bir süre trafiğe kapanan Kırşehir-Kırıkkale karayolu otomobillerin kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.