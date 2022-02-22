Kırşehir'de topraksız tarımda alternatif ürün projeleri yürütülüyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bünyesinde kurulan ve jeotermal kaynak kullanılan Ar-Ge serasında, topraksız tarımda gelir seviyesini artırıcı alternatif ürün projeleri uygulanıyor.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi öğretim üyelerince yürütülen projelerde başta domates olmak üzere farklı ürünlerin gelişimi, dikimden hasat aşamasına kadar takip ediliyor.

Topraksız tarımda üreticilerin gelir seviyesini artırıcı alternatif ürünleri belirlemeye yönelik projelerin aşamaları çiftçiler ve meslek odalarıyla paylaşılıyor.

Proje yürütücüsü ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Başak, Ar-Ge serada yürütülen, getirisi yüksek alternatif bir ürün olan 7 farklı kokteyl domates çeşidinin topraksız tarıma uygunluğunun araştırıldığı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Çalışma için özel sektörden bir firma ile iş birliği yaptıklarını belirten Başak, topraksız tarım seralarına önerilebilecek uygun kokteyl tip domates çeşitlerinin belirlenmesinin yanı sıra, bu tip domatesler için en uygun dikim sıklığı ve budama yönteminin de belirlenmesinin amaçlandığını aktardı.

Başak, üreticinin, özellikle kış üretim sürecini de içerisine alan dönemde, en yüksek verim ve kaliteyi hangi çeşitte, hangi dikim sıklığında ve budama yönteminde alabileceğini bilerek üretim planlaması yapması gerektiğine yönelik yol haritası çıkardıklarını kaydetti.

Serada akademisyenlerin topraksız tarımda alternatif ürün planlamalarıyla ilgili farklı projeler yürüttüklerini vurgulayan Başak, bölge çiftçisinin gelir seviyesinin artırılmasına yönelik katkı sunulmasının amaçlandığını ifade etti.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da özel sektör-üniversite iş birliği ile ülkeye katma değer üretmeye gayret ettiklerini, çalışmalarına başlanan projeler sayesinde seracılığı daha da geliştirmeyi planladıklarını belirtti.