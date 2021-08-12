Kırşehir'de şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor
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Kırşehir'de şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor

Kırşehir'de şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, son günlerde meydana gelen trafik kazalarının ardından yolcu otobüslerine yönelik denetimlerini artırdı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, son günlerde meydana gelen trafik kazalarının ardından yolcu otobüslerine yönelik denetimlerini artırdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolu Mucur ve Kaman kavşaklarındaki belirli noktalarda yolcu otobüslerini denetledi.

Ekipler, sürücüleri uykusuz araç kullanmamaları ve dinlenme zamanlarına dikkat etmeleri, yolcuları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Emniyet kemeri takmayan yolcular da uyarılarak, kemerlerini seyahat boyunca çıkarmamaları istendi.

Ekiplerin denetimlerinin gece saatlerinde de devam edeceği belirtildi.

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Kırşehir'de şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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