Kırşehir'de okçuluk turnuvası tamamlandı
Kırşehir'de, 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında "Ahilik ve Türk Okçuluğu" temalı düzenlenen okçuluk turnuvası tamamlandı.
Kırşehir'de, 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında "Ahilik ve Türk Okçuluğu" temalı düzenlenen okçuluk turnuvası tamamlandı.
Ahi Evran Külliyesi'ndeki açılış programının ardından, Ahi Stadyumu'nda 45 sporcu mücadele etti.
Müsabakalarda minik erkeklerde Kayra Güldüren birinci, Ahmet Berk Yaman ikinci, Mehmet Göktuğ Ayhan üçüncü, minik kızlarda Şerife Durak birinci, Mügenaz Ertaş ikinci, Demet Demirci üçüncü oldu.
Dereceye giren sporculara plaket ve başarı belgelerini Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner