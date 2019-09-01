Kırşehir'de Mahsenli Ali Efendi Anma etkinlikleri düzenlendi

01.09.2019 16:24

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde Mahsenli Ali Efendi Anma etkinliklerinin 24'üncüsü düzenlendi.

Mahsenli köyünde, Mahsenli Ali Efendi türbesinin yanında yapılan anma etkinlikleri, Kuran-ı Kerim tilaveti başladı.

Burada konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, alim ve gönül erleri zatların yaşadıkları bölgelerde ilim, irfan öğrettiklerini aktardı.

Mahsenli Ali Efendi gibi Allah dostlarının insanlara doğru yolu gösterdiklerini vurgulayan Kendirli, sözleri, hal ve hareketleriyle gönüllere dokunan bu zatları anarak, onların bıraktığı mirasa sahip çıktıklarını ifade etti.

Konuşmalarının ardından mevlit okundu, Mahsenli Ali Efendi'nin türbesi ziyaret edildi, katılımcılara pilav ikram edildi.

Törene, Akçakent Kaymakamı Murat Karaloğlu, Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, ilçe ve beldelerin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA