Kırşehir'de karısını bıçakla öldüren zanlı polise teslim oldu

Kırşehir'i Akpınar ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını bıçakla öldürdü.

Kırşehir'i Akpınar ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını bıçakla öldürdü.

Akpınar Belediyesinde işçi olarak çalışan Z.K. (46), yaklaşık 2 aydır Kırşehir merkezdeki çocuklarının yanında kalan eşi İ.K'yi konuşmak için Yenidoğan Mahallesi'ndeki evlerine çağırdı.

Burada çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Z.K, mutfaktan aldığı bıçakla 24 yıldır evli olduğu eşini yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akpınar Devlet Hastanesine kaldırılan kadın kurtarılamadı.

Polise teslim olan zanlının işlemleri sürüyor.

Bu arada, Ankara'dan gelen İ.K'nin kardeşleri ve yakınlarının, cenazeyi Ankara'ya götürmek istemeleri üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Üç çocuk annesi İ.K'nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Ailenin büyük oğlunun kısa süre önce Kırşehir'deki bir lastik fabrikasında işe başladığı, annesinin de kardeşleriyle yanında kaldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız