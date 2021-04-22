Kırşehir'de ilk defa diz kireçlenmesi ameliyatı yapıldı
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Kırşehir'de ilk defa diz kireçlenmesi ameliyatı yapıldı

Kırşehir'de ilk defa diz kireçlenmesi ameliyatı yapıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa diz kireçlenmesi ameliyatı yapıldığı bildirildi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa diz kireçlenmesi ameliyatı yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, diz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 47 yaşındaki hasta, konforlu bir diz kireçlemesi ameliyatı yapılarak kısa sürede sağlığına kavuştu.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fevzi Çakmak, hastanede farklı protez ameliyatları yapıldığını ancak osteoartrit (diz kireçlenmesi) operasyonun ilk defa gerçekleştirildiğini ifade etti.

Dizdeki bağları kesmeden sağlam olan dizin dış ve ön tarafını koruyarak yaklaşık 5-6 santimetrelik bir kesiyle çok daha konforlu bir ameliyat gerçekleştirildiğini vurgulayan Çakmak, "Bu ameliyatta hasta hızlı bir şekilde iyileşebilmektedir. Hastaların sağlam olan eklem bölgelerini feda etmeden, sadece hasarlı bölgenin değişimiyle daha güvenli ve daha hızlı günlük hayatlarına dönebildikleri bu ileri cerrahi yöntemini, artık ilimiz Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde de yapmaya başlamış bulunmaktayız. Bu tedaviyi ilimizde ilk kez yapmış olmaktan onur ve mutluluk duymaktayım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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