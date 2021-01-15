Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı
15.01.2021 20:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:44
Kırşehir'de, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırşehir'de, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alp Kaan Ö'nün kullandığı 40 AG 838 plakalı otomobil, Mucur ilçesi İnaç Köyü Kavşağı yakınında, karşı şeritteki Muhammed Y. idaresindeki 05 DZ 344 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücülerle ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız