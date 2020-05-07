Kırşehir'de firmalara uzaktan bağlantı ile eğitim desteği

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) İhracat Destek Ofisi, firmalara uzaktan telekonferans yöntemiyle ihracat eğitimi desteği verdi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) İhracat Destek Ofisi, firmalara uzaktan telekonferans yöntemiyle ihracat eğitimi desteği verdi.

Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Kırşehir TSO İhracat Destek Ofisi, ihracat danışmanlığı vermeye başladı.

Türkiye'deki ihracatçı sayısının artırılabilmesi ve mevcut ihracatçıların doğru ve hızlı bilgiye ulaşmalarını temin etmek için kurulan ofis, yeni tip koronaviris (Kovid-19) salgını sürecinde de firmalara destek vermeye devam etti.

İhracat Destek Ofisi'nin danışmanlık birimi, ihracat yapan ve potansiyeli bulunan firmalara, uzaktan bağlantı ile bilgi verdi.

Firma yetkilileri, Kovid-19 sürecindeki ihracat koşullarıyla ilgili danışmanlık birimi görevlilerine soru sorarak gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA