Kırşehir'de firmalara uzaktan bağlantı ile eğitim desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırşehir'de firmalara uzaktan bağlantı ile eğitim desteği

Kırşehir'de firmalara uzaktan bağlantı ile eğitim desteği
07.05.2020 17:12 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:30

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) İhracat Destek Ofisi, firmalara uzaktan telekonferans yöntemiyle ihracat eğitimi desteği verdi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) İhracat Destek Ofisi, firmalara uzaktan telekonferans yöntemiyle ihracat eğitimi desteği verdi.

Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Kırşehir TSO İhracat Destek Ofisi, ihracat danışmanlığı vermeye başladı.

Türkiye'deki ihracatçı sayısının artırılabilmesi ve mevcut ihracatçıların doğru ve hızlı bilgiye ulaşmalarını temin etmek için kurulan ofis, yeni tip koronaviris (Kovid-19) salgını sürecinde de firmalara destek vermeye devam etti.

İhracat Destek Ofisi'nin danışmanlık birimi, ihracat yapan ve potansiyeli bulunan firmalara, uzaktan bağlantı ile bilgi verdi.

Firma yetkilileri, Kovid-19 sürecindeki ihracat koşullarıyla ilgili danışmanlık birimi görevlilerine soru sorarak gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haberler
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene...
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
'İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim' diyen sanık tahliye edildi
"İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim" diyen sanık tahliye edildi
'Komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
"Komando dede" olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Yusuf Aslan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Ajda Pekkan Türkan Şoray
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Bursa Karar Haziran
Şu an buradasınız: Kırşehir'de firmalara uzaktan bağlantı ile eğitim desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 17:43:09. #1.14#
title