Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları belirlenen M.B., Ö.B., K.K., C.K., K.Y., A.S., M.T. ve N.C.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir