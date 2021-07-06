Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
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Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir - Haberler | Güncel

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları belirlenen M.B., Ö.B., K.K., C.K., K.Y., A.S., M.T. ve N.C.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir

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