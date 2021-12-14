Kırşehir'de fen lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, öğrencilerin projelerini sergilediği fuarı gezdi.

Akın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, fuarın öğrencilere bilimi ve bilimsel düşünceyi tanıtmanın yanı sıra teknolojiyi sevdirmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Bilim fuarlarının öğrencilerin düşünme ve ortaya koyma yeteneklerini geliştirdiğini belirten Akın, şöyle devam etti:

"Okulumuzda açılan bilim fuarını çok önemli buluyorum. Bugün de öğrencilerimizin proje hazırlama alışkanlıklarını geliştirmek, düşüncelerini somut olarak projelere yansıtmak maksadıyla düzenlenen fuarı gezerek projelerle ilgili bilgi aldık. Birbirinden güzel projeler geliştiren öğrencilerimizi ve onları yönlendiren öğretmenlerimizi kutluyorum. Öğrencilerimizin projelerinin gelişerek bilim ve teknolojiye katkı sağlayacağına inanıyorum."

Vali Akın'a ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ve okul idarecileri eşlik etti.