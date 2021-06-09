Kırşehir'de ekilen lavantalarda ikinci hasat temmuzda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de ekilen lavantalarda ikinci hasat temmuzda

Kırşehir'de ekilen lavantalarda ikinci hasat temmuzda
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Belediyesince geçen yıl 18 bin metrekarelik alana dikilen lavantalarda temmuzda ikinci hasat yapılacak.

Kırşehir Belediyesince geçen yıl 18 bin metrekarelik alana dikilen lavantalarda temmuzda ikinci hasat yapılacak.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Polat, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Kırşehir-Ortaköy kara yolu kenarında 18 bin metrekarelik alanda oluşturulan lavanta bahçesinde, gazetecilere, İç Anadolu Bölgesi'nin kurak olduğunu, kuraklığa karşı çiftçilere alternatif amacıyla geçen yıl lavanta fidesi diktiklerini söyledi.

Polat, "Lavantanın da bölgemizde yetiştiğini, ekonomik değerinin çok olduğunu çiftçilerimize anlatarak, örnek olmasını istedik. 2020 yılında ilk hasadımızı yapıp, çiçeklerini kuruttuk, halkımıza küçük paketler halinde hediye olarak dağıttık. Üreticilerimizi bu ürüne yönlendirmek istiyoruz. Ülkenin ihtiyacının karşılanmasına katkı vermeyi, alternatif ürünlerle çiftçimizin kazancının artmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Bu yıl temmuz ayındaki hasat zamanında lavanta festivali düzenlemeyi planladıklarını belirten Polat, "Buraya bütün Kırşehirli vatandaşlarımızı davet edip, nasıl yetiştirildiği, lavanta yağının nasıl elde edildiğine dair bilgiler vereceğiz." dedi.

Kırşehir Belediyesi Ziraat Teknikeri Sevda Kılıç da lavantanın ekonomik değerinin yüksek olduğunu anlattı.

24 bin lavanta fidesinin dikiminin yapıldığını anımsatan Kılıç, lavantayı sonbaharda dikerek, yağmur sularından verimini almasını planladıklarını söyledi.

Kılıç, "Lavanta, suyu çok sevmiyor ama biz daha iyi verim almak için ayda bir kez suluyoruz. Lavanta yağı, tıp ve kozmetik alanlarında kullanılıyor. Bu alanda yağ olarak dünyada ilk 15'e giren bir bitkidir. Her ay biz bakımına dikkat ederek, gübrelerle destek verdik, devamı da çok güzel oluyor. Örneğin köylerimizden talepler geliyor. Vatandaşlarımız nasıl yapılacağı konusunda bizden bilgi aldı, bazıları da dikim yaptı. Lavanta çok fazla su istemediği için çiftçilerimiz de bu ürünü gayet uygun gördü." ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de ekilen lavantalarda ikinci hasat temmuzda
Kırşehir'de ekilen lavantalarda ikinci hasat temmuzda
Kırşehir'de ekilen lavantalarda ikinci hasat temmuzda
Kırşehir'de ekilen lavantalarda ikinci hasat temmuzda

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Tan Taşçı Seda Sayan Şeyma Subaşı Funda Eryiğit
Spor Ergin Ataman Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir'de ekilen lavantalarda ikinci hasat temmuzda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 15:10:55. #1.14#

title