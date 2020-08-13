Kırşehir'de belediye kaçak su kazısında mağara bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırşehir'de belediye kaçak su kazısında mağara bulundu

Kırşehir'de belediye kaçak su kazısında mağara bulundu Mucur Belediyesi, Kültür Müdürlüğü ile bulunan mağara ile ilgili irtibata geçti İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz: "Mucur ilçesinin belirli bölgelerinde yer altı şehirleri var" Kırşehir'in Mucur ilçesinde belediye ekipleri yaptıkları...

13.08.2020 16:02 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:19

Kırşehir'de belediye kaçak su kazısında mağara bulundu

Mucur Belediyesi, Kültür Müdürlüğü ile bulunan mağara ile ilgili irtibata geçti

İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz: "Mucur ilçesinin belirli bölgelerinde yer altı şehirleri var"

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Mucur ilçesinde belediye ekipleri yaptıkları kaçak su kazısında mağara buldu.

Bulunan mağara ile ilgili açıklamada bulunan ilçe belediye başkanı Atılgan Yılmaz belediye ekiplerinin, su arızası çalışması yaparken mağaralarla karşılaştığını mağaraların bulunması sonrası ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile temasa geçtiklerini söyledi.

Yılmaz, "Mucur ilçesinin belirli bölgelerinde yer altı şehirleri var. Özellikle Mucur yer altı şehri büyük öneme sahiptir. İnşallah bulunan mağarayı da turizme kazandırmak için Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz"dedi.

İşlerin yaptıkları kaçak su kazısında ortaya çıkan mağara ile ilgili herhangi bir kalıntının da olmadığına dikkat çeken Belediye Başkanı Yılmaz, "Herhangi bir kalıntıya rastlanılmadı. Büyük kapılar var. Ön tarafları açık, bölgede çalışan işçilerimiz ise herhangi bir buluntuya rastlamadı"diye konuştu.

Su patlakları sonrası mağaralar bulunuyor

Mucur ilçesinde baş gösteren su patlakları ile mağaraların ortaya çıktığını anlatan belediye başkanı Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Su patlakları olduğu zaman özellikle Solaklı Mahallesinin belli bir kesimi Yenice Mahallesinin bir bölümü ve Karşıyaka Mahallesi dediğimiz yerleşim alanlarında su arızaları zaman zaman 5 günde 1-2 ayda bulduğumuz zamanlar oluyor. Su patlağı olduktan sonra in yada mağara dolana kadar su kaçağının nerede olduğunu kolaylıkla bulamıyoruz. Bu nedenle alt yapı çalışmalarımız proje aşamasında önceliğimiz pis su ile temiz su ayrımı, arıtma tesisi ile birlikte ana şebeke hatlarımızı tamamen yenileyeceğiz. Kaçak su arızaları mutlak bir in ve mağaraya yol açıyor."

Kırşehir'de belediye kaçak su kazısında mağara bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Magazin
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı Politika
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler 3. Sayfa
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi Güncel
Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı 3. Sayfa
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Juventus'la sözleşmesi biten Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu
Juventus'la sözleşmesi biten Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Oruç Reis'in sahadaki varlığı onları rahatsız etti! Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi
Oruç Reis'in sahadaki varlığı onları rahatsız etti! Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine 'sosyete damat' demesi soruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Ali Babacan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Cem Yılmaz Orlando Bloom Tamer Karadağlı
Spor Can Bartu Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Bakan Ağustos Otomobil
Şu an buradasınız: Kırşehir'de belediye kaçak su kazısında mağara bulundu - Kırşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 16:22:46. #1.15#
title