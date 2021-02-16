Kırşehir'de Başhekim Şahin, sağlık çalışanlarını ve hastaları dinledi

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Yahya Şahin ve beraberindeki heyet, 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ni ziyaret etti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Yahya Şahin ve beraberindeki heyet, 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ni ziyaret etti.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Başhekim Şahin'in, kurum bünyesinde ek bina olarak hizmet veren 150 yataklı hastanede incelemelerde bulunarak sağlık çalışanlarıyla görüştüğü belirtildi.

Şahin'in, poliklinik ve yataklı servisleri de ziyaret ederek muayene olmak için gelen hastaların taleplerini dinlediği aktarıldı.

Açıklamada, ziyaretlere Başhekim yardımcıları Dr. Halim Koçpınar ve uzman Dr. İbrahim Üntan, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Alan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayça Atik, İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Nevzat Kurt'un da katıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız