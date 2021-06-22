Kırşehir'de AK Parti teşkilatının düzenlediği bowling turnuvası tamamlandı
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Kırşehir'de AK Parti teşkilatının düzenlediği bowling turnuvası tamamlandı

Kırşehir'de AK Parti teşkilatının düzenlediği bowling turnuvası tamamlandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de AK Parti teşkilatınca bowling turnuvası düzenlendi.

Kırşehir'de AK Parti teşkilatınca bowling turnuvası düzenlendi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1071 Bowling ve Eğlence Merkezi'nde düzenlenen bowling turnuvasına 150 gencin katıldığı belirtildi.

Turuvada Umut Ağacakaya'nın birinciliği, İlyas Yağmur'un ikinciliği, Emine Nur Özlemiş'ün üçüncülüğü elde ettiği ifade edilen açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve MKYK üyesi Hacı Bayram Türkoğlu'nun Kırşehir programları kapsamında turnuvanın yapıldığı merkezi ziyaret ederek bowling atışları yaptığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, gençlerle her alanda turnuvalar düzenleyeceklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bugüne sürekli halkımızın içerisindeyiz. 'Çalmadık kapı girilmedik gönül bırakmayacağız' sloganıyla çıktığımız bu yolda geleceğimizin teminatı gençlerimizin ilgisinden çok memnunuz. Yeni sürprizlerimizle gençlerimizle birlikte olmaya ve yol yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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