Kırşehir'de, " AK Parti Siyaset Akademisi" programı düzenlendi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından organize edilen program, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

"Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe" sloganıyla düzenlenen programda, Doç. Dr. Abdülmecit İslamoğlu ve Refik Akten konferans verdi.

Doç. Dr. İslamoğlu, irfan, tasavvuf konularında bilgiler verirken, şehirlerin kültür ve sosyal yapıları ile ilgili de paylaşımda bulundu.

Akten ise hitabet ve liderlik özellikleri, Türk siyasetinde liderlik etkileri, hitabet yeteneğinin insanlarla ilişkilerdeki önemi hakkında konuştu.

İslamoğlu ve Akten, programda siyaset akademisi katılımcılarının sorularını da cevaplandırdı.