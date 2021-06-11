Kırşehir'de Aile Sağlığı Merkezleri'nde Biontech aşıları uygulanmaya başlandı
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Kırşehir'de Aile Sağlığı Merkezleri'nde Biontech aşıları uygulanmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Sağlık

Kırşehir'de Aile Sağlığı Merkezleri'nde Biontech aşıları uygulanmaya başlandı Kırşehir'de, Aile Sağlığı Merkezleri'nde de biontech aşıları yapılmaya başlandı.

Kırşehir'de Aile Sağlığı Merkezleri'nde Biontech aşıları uygulanmaya başlandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, Aile Sağlığı Merkezleri'nde de biontech aşıları yapılmaya başlandı.

Hastanelerde oluşan yoğunluğun önüne geçmek için başlatılan aşılama çalışmaları şehirde Aile Sağlığı Merkezleri'nde uygulanmaya başlanıldı. Nasuhdede Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi Biontech aşıları için sıra beklemeden randevu saatine göre aşı uygulaması yapılıyor.

Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından Ali İhsan Akar, aşılamaların uygun ortamlarda randevu sistemi dahilinde yapıldığını aktardı. Akar, "Aile Sağlığı Merkezleri olarak Sağlık Bakanlığı'nın planlamasıyla aşıları Aile Sağlığı Merkezi'nde yapıyoruz. Özellikle vatandaşlarımız bulunduğu mahallelerde randevularını alarak aşılama sürecine katkıda bulunabilirler" dedi.

Hastanelerde oluşan yoğunlukların önüne geçilmesi için Kırşehirlilerin randevu sisteminden aile hekimliklerinin de seçilmesi önemle belirtiliyor. Kırşehirliler bulundukları mahallelerden randevu sistemi üzerinden Biontech aşısı için de aile hekimliklerine başvuruda bulunabiliyor. Yapılan her aşının koronavirüsten korunmada önemli bir etken olduğunu söyleyen Ebe Hemşire Hanife Yılmaz, aşı zamanları gelenlerin aşılarını olmalarını önemsediklerini her aşının da koronavirüsten bir adım uzaklaştıracağını söyledi.

Aşı zamanı gelen ve aşısını yaptıran Melek Altay adlı kişi ise randevu saatinde aşısını olduğunu ve herhangi bir problem ile karşılaşmadığını anlattı.

Kırşehir'de Aile Sağlığı Merkezleri'nde Biontech aşıları uygulanmaya başlandı
Kırşehir'de Aile Sağlığı Merkezleri'nde Biontech aşıları uygulanmaya başlandı
Kırşehir'de Aile Sağlığı Merkezleri'nde Biontech aşıları uygulanmaya başlandı
Kırşehir'de Aile Sağlığı Merkezleri'nde Biontech aşıları uygulanmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz

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