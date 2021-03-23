Kırşehir'de, 2 eğitim kurumunda korona virüs arası
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Kırşehir'de, 2 eğitim kurumunda korona virüs arası

23.03.2021 21:42 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:59

Kırşehir'de, 2 eğitim kurumunda korona virüs arası Kırşehir'de Covid-19 vakasına rastlanması nedeniyle iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

Kırşehir'de, 2 eğitim kurumunda korona virüs arası

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Covid-19 vakasına rastlanması nedeniyle iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde korona virüs vakası nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu. Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 vakasına rastlanması ve temaslıların bulunması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, kamu sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bahse konu okullarımızda 14 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine, bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir" denildi. Çukur Çayır Mahallesinde yer alan okullar boşaltılırken yurtlarda ise yatılı kalan öğrenciler sağlık kontrolünden geçirilerek izole edildi. Okullarda 14 gün sonrası için ise dezenfekte çalışmaları yürütülecek.

Kırşehir'de, 2 eğitim kurumunda korona virüs arası
Kırşehir'de, 2 eğitim kurumunda korona virüs arası
Kırşehir'de, 2 eğitim kurumunda korona virüs arası
Kırşehir'de, 2 eğitim kurumunda korona virüs arası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ

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