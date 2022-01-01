Kırşehir'de 125 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
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Kırşehir'de 125 litre etil alkol ele geçirildi

Kırşehir'de 125 litre etil alkol ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yeni yıl öncesinde Kırşehir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, sahte ve kaçak alkol operasyonu yaptı.

KIRŞEHİR (İHA) - Yeni yıl öncesinde Kırşehir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, sahte ve kaçak alkol operasyonu yaptı.

Kırşehir KOM ekipleri; yurt genelinde alkollü içki ve zehirlenmeden kaynaklı şüpheli ölümlerin artması ve yasa dışı alkol imalatına karşı kentte operasyon düzenledi. Yeni yıl öncesinde sahte ve kaçak alkol üreterek piyasaya satışını hazırlayan M.T., H,Ş., O.Ç., R.M., ve H.K. hakkında adli işlem yapıldı. Şüpheli şahıslarla birlikte 125 litre etil alkol, 4 adet rakı yapımında kullanılan anason yağı, 8 adet viski yapımında kullanılan malt aroması meşe odunu ve 3 adet alkol ölçümünde kullanılan şeffaf plastik ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KIRŞEHİR

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