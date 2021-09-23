Kırşehir Belediyesi, Bozlak Ustası Neşet Ertaş adına klip hazırladı - Haberler
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Kırşehir Belediyesi, Bozlak Ustası Neşet Ertaş adına klip hazırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Kırşehir Belediyesi, Bozlak Ustası Neşet Ertaş adına klip hazırladı Klipte abdallar, öğrenciler ve belediye personeli yer aldı Kırşehir Belediyesi, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş anısına klip hazırladı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Belediyesi, Bozlak Ustası Neşet Ertaş adına klip hazırladı

Klipte abdallar, öğrenciler ve belediye personeli yer aldı

KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş anısına klip hazırladı.

Söz ve Müziği Neşet Ertaş'a ait olan 'Benim Yurdum' adlı esere hayat veren katılımcılar Kırşehir'de türküyü farklı mekanlarda seslendirdi. Kırşehir Belediyesinde belediye başkanının makamında plak koyması ve pencereden Kırşehir'i izlemesi ile başlayan klip, tarihi ve kültürel alanlarda farklı kişiliklerin seslendirmesi ile devam ediyor.

Neşet Ertaş'ın doğduğu ve babası Muharrem Ertaş'ın evinde de görsellerin yer aldığı çalışma Neşet Ertaş'ın kendi sesinden türküsü ile son buluyor.

Kırşehir Belediyesi, Bozlak Ustası Neşet Ertaş adına klip hazırladı

Kırşehir Belediyesi, Bozlak Ustası Neşet Ertaş adına klip hazırladı

Kırşehir Belediyesi, Bozlak Ustası Neşet Ertaş adına klip hazırladı

Kırşehir Belediyesi, Bozlak Ustası Neşet Ertaş adına klip hazırladı
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Haber: Kırşehir Belediyesi, Bozlak Ustası Neşet Ertaş adına klip hazırladı - Haberler
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