: Kirpik nasıl yazılır? TDK'ya göre kiprik mi, kirpik mi?

17.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:34

Kirpikkelimesini gün içerisinde genellikle kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Kirpiknasıl yazılır? Kiprik mi, kirpik mi? TDK'ya göre kirpik kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

KİRPİK NASIL YAZILIR? KİPRİK Mİ, KİRPİK Mİ?

Kirpik nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "kiprik" şeklindedir.

Kirpik: Yanlış

Kiprik: Doğru

KİRPİK İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Demirin tozu ve pası dev işçilerin kirpiklerine yağar, gözlerine dolardı." - Lâtife Tekin

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