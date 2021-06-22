Kirpi ile kedilerin şaşırtan dostluğu
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Kirpi ile kedilerin şaşırtan dostluğu

Kirpi ile kedilerin şaşırtan dostluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de iki kedi ile birlikte aynı kaptan beslenen kirpi görenlerin içini ısıttı.

Kırıkkale'de iki kedi ile birlikte aynı kaptan beslenen kirpi görenlerin içini ısıttı.

Sempatik görünümü ile kendilerine ilgi uyandıran kirpiler, kış uykusundan uyanmalarının ardından hem doğada hem de insanların yaşadığı alanlarda son zamanlarda sıklıkla görülüyor. Doğal yaşamda çekirge, güve, kırkayak, termit ve solucan gibi küçük canlılarla beslenen kirpiler, doğanın dengesinin korunmasına da yardımcı oluyor.

Kırıkkale'nin merkeze bağlı Hacılar Beldesinde de bir evin bahçesine gelen kirpinin görüntüleri yürekleri ısıttı. İlçe sakinlerinden Berat Koyuncu'nun bahçesine sık sık gelen kirpi, bir süre sonra insanlardan kaçmamaya başladı. Kirpiyi fark eden Koyuncu, acıkıp susamış olabileceğini düşündü. Koyuncu'nun önüne koyduğu mamalardan yiyen kirpi, bolca da su içti. Bu esnada Koyuncu'nun bahçesinde baktığı iki kedi de, kirpinin beslenmesine eşlik etti. İlk etapta ürkek bir şekilde birbirine yaklaşan hayvanlar, kısa süre içerisinde birbirine alıştı. Kedileriyle kirpinin beraber beslendiğini gören ev sahibi, şaşkına döndü. Sevimli kirpi ve kedilerin ilginç dostluğu cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bahçesinde gördüğü kirpiyi cep telefonu kayıt altına alan Koyuncu'nun kirpi ile olan diyaloğu da gülümsetti. Kirpiyi gören Koyuncu, "Acıktın mı, susadın mı sen? Bugün erkenden geldin. Suyunu içtin, mamanı da yiyorsun. Sık sık gel" ifadelerini kullandı.

(Kadir Arslan/İHA)

Kirpi ile kedilerin şaşırtan dostluğu
Kirpi ile kedilerin şaşırtan dostluğu
Kirpi ile kedilerin şaşırtan dostluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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