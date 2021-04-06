Kırmızıya dönen Aydın'da, sokaklardaki kalabalık dikkat çekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırmızıya dönen Aydın'da, sokaklardaki kalabalık dikkat çekiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kırmızıya dönen Aydın'da, sokaklardaki kalabalık dikkat çekiyor

Aydın pozitif vakaların artması ile kırmızıya dönerken, sokaklarda vatandaşların sosyal mesafesiz görüntüleri dikkat çekti.

Aydın pozitif vakaların artması ile kırmızıya dönerken, sokaklarda vatandaşların sosyal mesafesiz görüntüleri dikkat çekti.

Kontrollü Normalleşme Süreci kapsamında "çok yüksek riskli" kategoriye yükselen Aydın'da çalışmalar aralıksız devam ederken, kentin işlek noktalarında da vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Son günlerde pozitif vakalarla birlikte sokaklarda da ciddi artış yaşanmaya başladı. Salgın ile mücadele kapsamında sık sık sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat çekilse de kentin işlek noktalarında oluşan yoğunluk yüzünden çoğu zaman sosyal mesafe yok oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından illerde her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını göre Aydın'da günlük vaka sayısı ortalama 245 kişi olurken, birçok vatandaşın önemsemeden dışarıya çıkması ve yoğunluk oluşturması ise tepkilere sebep oldu. Yaşanan bu duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar ise işi olmayan birçok kişinin sokağa çıktığına dikkat çekerek vatandaşların duyarlı olmasını ve kurallara uymasını istedi.

Aydın Valiliği koordinesinde sokak sokak gezen emniyet ve zabıta ekipleri ise vatandaşları uyarırken, camilerden de zaman zaman kurallara uyulması yönünde anonslar yapılıyor. - AYDIN

Kırmızıya dönen Aydın'da, sokaklardaki kalabalık dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Cahit Özkan Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Diego Cenk Tosun Ozan Tufan Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırmızıya dönen Aydın'da, sokaklardaki kalabalık dikkat çekiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 14:10:53. #1.16#
title