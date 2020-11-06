Kırmızı Oda yeni bölümüne kimler katıldı? Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda nerede çekiliyor?
Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan Kırmızı Oda yeni bölümüne kimler katıldı? Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Kırmızı Oda izle!
OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Kırmızı Oda yeni bölümüne kimler katıldı? Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta? Kırmızı Oda nerede çekiliyor?
KIRMIZI ODA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
TV 8'de yayınlanan Kırmızı Oda 10. bölümü ile ekranlara gelecek. Her Cuma saat 20:00'da izleyiciyi buluşmaktadır.
KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMÜNE KİMLER KATILDI?
Her hafta farklı yaşam hikayelerine ağırlık veren yapımda, ana kadroda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan yer almaktadır. 10. bölümde Melisa Sözen, Celil Nalçakan yer almaktadır.
KIRMIZI ODA NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri Beykoz, Üsküdar ilçelerinde çeşitli kafeler ve mekanlarda yapılmaktadır.