Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda oyuncuları!

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan dizi Kırmızı Oda, psikolojik, dram türündedir. Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda oyuncuları!

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda izle! Kırmızı Oda oyuncuları!

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

19. Bölümü Cuma akşamı saat 20.00'da TV8ekranlarında yayınlanan dizi Kırmızı Oda son bölümü ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Peki, Kırmızı Oda 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Detaylar için haberimizi takip edebilirsiniz.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ!

Kırmızı Oda'nın 19. bölümünde; Boncuk (Burcu Biricik) aile evinde yaşanan korkunç trajedinin devamını Doktor Hanım'la paylaşırken; Can'ın kendisine karşı anlayışlı tutumundan da sevgiyle bahseder. Doktor Ayşe, bu kez dertleşmek için Doktor Hanım'ın kapısını çalar ve babası Erhan'ın (Erdinç Gülener) alkol probleminin evinde yarattığı huzursuzluktan ötürü dedesi (Köksal Engür) ve anneannesinin (Hikmet Körmükçü) yanına taşınmalarını ilk kez anlatır. Doktor Hanım, yaşadığı tacizi anlatan Kumru'ya (Aslıhan Gürbüz) destek olurken; Kumru ise kumar borcu yüzünden kendisine hayatını mahveden bir gece yaşatan Yavuz'un (Bora Koçak) peşine düşer.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE!