Kırmızı Oda yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kırmızı Oda 19. bölüm full izle! Kırmızı Oda 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlama bir dizidir.[6] Dizide, İstanbul'da psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatrist olan Doktor Hanım'a ve diğer psikiyatrlara başvuran danışanların hikayeleri anlatılmaktadır.

Dizinin yapım şirketi olan OGM Pictures daha öncesinde Doğduğun Ev Kaderindir sonrasında ise Masumlar Apartmanı romanlarından da uyarlama dizi yapmıştır. 2020'nin Temmuz ayında duyurulan dizinin senaristi Kızım ve Hekimoğlu'nun da senaryosunu yazan Banu Kiremitçi Bozkurt'tur.[6] Cem Karcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin TV8'de yayınlanacağı duyuruldu.

4 Eylül 2020 Cuma akşamı yayınlanan ilk bölüm, 6,10 reyting ve yüzde 19'luk izlenme payı ile AB grubunda günün en çok izlenen programı oldu.

KIRMIZI ODA CANLI İZLE (20.00)

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