Kırmızı Oda yen bölüm fragmanı izle! Bu hafta Kırmızı Oda konuğu kim? Kırmızı Oda yeni bölüm oyuncusu belli oldu mu? Kırmızı Oda izle!

Türk yapımı televizyon dizisi ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda izle! Bu hafta Kırmızı Oda konuğu kim? Kırmızı Oda yeni bölüm oyuncusu belli oldu mu? Kırmızı Oda izle!

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki yapım Kırmızı Oda konuğu kim? Kırmızı Oda yeni bölüm oyuncusu belli oldu mu? Kırmızı Oda izle!

BU HAFTA KIRMIZI ODA OYUNCUSU KİM?

Her hafta farklı kişilerin hayatlarını konuk alan Kırmızı Oda, bu hafta yayınlanacak bölümü ile merak ediliyor. Peki, Kırmızı Oda dizisine bu hafta hangi oyuncu katılacak? Birsen Altuntaş haberine Kırmızı Oda dizisine bu hafta Burcu Biricik dahil olacak.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

elvi (Sema Keçik); kız evlat istemeyen Rıza'nın (Serkan Nalbantoğlu) hamileyken kendisine yaptıklarını Doktor Hanım'a anlatır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları), çocukluğundan beri üvey annesi Neriman'ın (Füsun Demirel) hayatı üzerinde kurduğu hakimiyeti Doktor Piraye ile paylaşır. Karşısında bambaşka bir Alya (Melisa Sözen) gören Doktor Hanım yoğun duygular yaşarken, Alya'nın Doktor Hanım'a büyük bir müjdesi vardır. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki samimiyet ise giderek artmaya başlar. Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.