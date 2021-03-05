Kırmızı Oda Yavuz kimdir? Kırmızı Oda Yavuz gerçek ismi! Bora Koçak kimdir?
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Kırmızı Oda Yavuz kimdir? Kırmızı Oda Yavuz gerçek ismi! Bora Koçak kimdir?

05.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:01
Kırmızı Oda Yavuz kimdir? Kırmızı Oda Yavuz gerçek ismi! Bora Koçak kimdir?

Cuma günleri TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda Yavuz kimdir? Kırmızı Oda Yavuz gerçek ismi! Bora Koçak kimdir? Kırmızı Oda yeni bölüm izle!

Cuma günleri TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda Yavuz kimdir? Kırmızı Oda Yavuz gerçek ismi! Bora Koçak kimdir? Kırmızı Oda yeni bölüm izle!

KIRMIZI ODA YAVUZ KİM?

Kırmızı Oda dizisinde Yavuz karakteri oyunculuğu ve hikayesi ile dikkat çekmekte. Kırmızı Oda Yavuz karakterini başarılı oyuncu Bora Koçak canlandırmakta.

BORA KOÇAK KİMDİR?

Kırşehir doğumlu oyuncu,Marmara Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Fakültesi'nde okumuştur. İngiltere'de Aspect Bournemouth Üniversitesi, İşletme, Pazarlama ve Muhasebe Bölümü'nde de eğitim almıştır. 2013 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde Ali rolü ile dikkatleri çekmeyi başardı.

BORA KOÇAK DİZİLERİ

2009-2010 Sakarya Fırat - Muharrem Pektaş

2012 Uzun Hikaye - Kara Turan

2013-2014 Merhamet - Ali

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