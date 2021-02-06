Kırmızı Oda'ya veda eden Burcu Biricik için yaptırılan pasta herkesi güldürdü
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Kırmızı Oda'ya veda eden Burcu Biricik için yaptırılan pasta herkesi güldürdü

06.02.2021 13:00 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:20

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterini oynayan ve performansıyla izleyicileri ekrana kilitleyen Burcu Biricik, dün akşam yayınlanan bölümle kadrodan ayrıldı. Oyuncu için hazırlanan pasta ise herkesi gülümsetti.

Reytinglerde iddialı yapım Kırmızı Oda'da Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk hikayesi ile izleyenleri ekran başına kilitlemiş ve yapımın adından en çok söz ettiren ve sevilen karakteri haline gelmişti. İlaçlarını kullanmayan ve durumu giderek kötüleşen Boncuk'a kamyon çarpmış ve ardından akıl hastanesi yatırılmıştı.

"ŞAHANE BİR 10 HAFTA GEÇİRDİM"

Dün akşam 23. yeni bölümüyle ekrana gelen Kırmızı Oda'da bir veda yaşandı. Tedavisine hastanede devam edilen Boncuk, kendisini ziyaret eden Doktor Hanım'a veda etti. Kırmızı Oda'dan ayrılan oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı. Sette çekilen fotoğraflarını yayınlayan Burcu Biricik, "Benim canım Boncuk'um sen hep yanı başımda sağımda solumda duracaksın. Seni hayatta yalnız bırakmam artık. Ve diğer bütün canım Boncuk Kadınlarım bilin ki hiç biriniz, hiç birimiz yalnız değiliz. Bizi sevgi kurtaracak. Binnur Kaya, her şey için iyi ki ah iyi ki.

Kırmızı Oda'ya veda eden Burcu Biricik için yaptırılan pasta herkesi güldürdü

Dedelerim ve tüm Kırmızı Oda dizi ekibine ve bana benden daha çok inanan sizlere güzel yorumlarınıza kocaman öpücükler sevgiler şahane bir 10 haftaydı benim için sizi seviyorum."

Kırmızı Oda'ya veda eden Burcu Biricik için yaptırılan pasta herkesi güldürdü

PASTASI DİKKAT ÇEKTİ

Dizide hayali 3 dede gören ve kafasında kurduğu Can karakteriyle aşk yaşayan Boncuk'u oynayan Burcu Biricik hazırlanan veda pastasındaki detaylar ise herkesi güldürdü.

Kırmızı Oda'ya veda eden Burcu Biricik için yaptırılan pasta herkesi güldürdü
Kırmızı Oda'ya veda eden Burcu Biricik için yaptırılan pasta herkesi güldürdü
Kırmızı Oda'ya veda eden Burcu Biricik için yaptırılan pasta herkesi güldürdü
Haber Yorumları (1)
RÜKNETTİN DEDE: Dürbünlü,Sınırdışı edilsin.Bu yorumu olumlu bulanlar beğensin.
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