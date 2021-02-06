Kırmızı Oda'ya veda eden Burcu Biricik için yaptırılan pasta herkesi güldürdü

Reytinglerde iddialı yapım Kırmızı Oda'da Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk hikayesi ile izleyenleri ekran başına kilitlemiş ve yapımın adından en çok söz ettiren ve sevilen karakteri haline gelmişti. İlaçlarını kullanmayan ve durumu giderek kötüleşen Boncuk'a kamyon çarpmış ve ardından akıl hastanesi yatırılmıştı.

"ŞAHANE BİR 10 HAFTA GEÇİRDİM"

Dün akşam 23. yeni bölümüyle ekrana gelen Kırmızı Oda'da bir veda yaşandı. Tedavisine hastanede devam edilen Boncuk, kendisini ziyaret eden Doktor Hanım'a veda etti. Kırmızı Oda'dan ayrılan oyuncu, sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı. Sette çekilen fotoğraflarını yayınlayan Burcu Biricik, "Benim canım Boncuk'um sen hep yanı başımda sağımda solumda duracaksın. Seni hayatta yalnız bırakmam artık. Ve diğer bütün canım Boncuk Kadınlarım bilin ki hiç biriniz, hiç birimiz yalnız değiliz. Bizi sevgi kurtaracak. Binnur Kaya, her şey için iyi ki ah iyi ki.

Dedelerim ve tüm Kırmızı Oda dizi ekibine ve bana benden daha çok inanan sizlere güzel yorumlarınıza kocaman öpücükler sevgiler şahane bir 10 haftaydı benim için sizi seviyorum."

PASTASI DİKKAT ÇEKTİ

Dizide hayali 3 dede gören ve kafasında kurduğu Can karakteriyle aşk yaşayan Boncuk'u oynayan Burcu Biricik hazırlanan veda pastasındaki detaylar ise herkesi güldürdü.